Strafverfahren wegen Verbrennung der aserbaidschanischen Nationalflagge in Armenien eingeleitet

Baku, 15. April, AZERTAC

Am Freitag, dem 14. April wurde die aserbaidschanische Nationalflagge bei der Eröffnungsfeier der Europameisterschaft im Gewichtheben in der armenischen Hauptstadt Jerewan in Brand gesetzt. Diese Handlung zielte darauf ab, Hass und Feindschaft zu schüren.

In diesem Zusammenhang wurde in der Ermittlungsabteilung der Generalstaatsanwaltschaft der Republik Aserbaidschan ein Strafverfahren eingeleitet.

Laut der Auskunft des Pressedienstes der Generalstaatsanwaltschaft gegenüber AZERTAC wird ein Ersuchen an die zuständigen Behörden und internationalen Organisationen gerichtet werden, um Aram Nikolyan und andere, die diese kriminelle Handlung begangen haben, die darauf abzielt, nationalen Hass und Feindseligkeit zu schüren, zur nationalen und internationalen gerichtlichen Verantwortung zu ziehen.