”Strategie zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Republik Aserbaidschan in den Jahren 2022-2026“ genehmigt

Baku, 22. Juli, AZERTAC

Eine Strategie zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Republik Aserbaidschan in den Jahren 2022-2026“ wurde durch das Dekret von Präsident Ilham Aliyev vom 22. Juli 2022 genehmigt.

AZERTAC zufolge wird die Kontrolle über die Umsetzung der Strategie durch das Ministerkabinett ausgeübt werden. So wird das Ministerkabinett den Präsidenten der Republik Aserbaidschan zweimal im Jahr über die Arbeiten, die an der Umsetzung der Strategie geleistet werden sollen, sowie über den Umsetzungsstand der in der Strategie vorgesehenen Maßnahmen informieren.