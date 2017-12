Stromausfall legt Flughafen Atlanta stundenlang lahm

Baku, 18. Dezember, AZERTAC

Eine Woche vor Weihnachten - und damit zu einer der beliebtesten Reisezeiten - hat ein totaler Stromausfall den Internationalen Flughafen Hartsfield-Jackson in der US-Stadt Atlanta lahmgelegt. Alle Flüge zu dem verkehrsreichsten Airport der Welt wurden ausgesetzt, sämtliche Abflüge mussten gestrichen werden. Gepäckbänder standen still, automatische Türen öffneten sich nicht, Tausende Passagiere in allen Terminals saßen ab dem frühen Abend im Dunkeln.

Feuerwehr und Bodendienste mussten Hunderte Passagiere aus Flugzeugen auf den Rollfeldern befreien - sie hatten stundenlang in den Maschinen festgesessen. Eine CNN-Mitarbeiterin war an Bord eines der Flugzeuge und schilderte, dass es nach einiger Zeit kein Wasser mehr gab und die Toiletten nicht mehr benutzt werden durften. Sie harrte fast sieben Stunden lang in dem Flugzeug aus. Inzwischen konnten alle Reisende befreit werden, wie der Bürgermeister der Stadt, Kasim Reed, via Twitter mitteilte.

Erst rund sechs Stunden nach Beginn des Stromausfalls gingen in einer ersten Wartehalle wieder Lichter an. Die Elektrizitätsgesellschaft Georgia Power ging zunächst davon aus, die gesamte Stromversorgung bis um Mitternacht (Ortszeit) wiederherzustellen - fast zwölf Stunden nach dem Ausfall. Wenige Minuten nach dieser selbst gesetzten Frist erklärte der Flughafen dann. Die Stromversorgung sei wiederhergestellt. Mehr als 5000 Essen würden an Reisende ausgeteilt, die Züge sollten bald wieder im Einsatz sein.

Grund für den Ausfall war ein Feuer in unterirdischen elektrischen Anlagen des Flughafens, wie Reed, mitteilte. Das Feuer sei gegen 12.30 Uhr (Ortszeit) ausgebrochen, gegen 13 Uhr folgte der komplette Stromausfall. Augenzeugen sprachen von Rauch und einem Geruch von brennendem Gummi in einem Terminal, der nach Medienberichten evakuiert wurde.

"Weil es so heiß brannte, dauerte es etwa eineinhalb bis zwei Stunden, bis das Feuer ausreichend eingedämmt war", sagte Reed. "Das Personal von Georgia Power konnte nicht in die Tunnel, bis wir nicht sicher waren, dass das Feuer komplett gelöscht ist. Und wegen der intensiven Rauchentwicklung dauerte es einige Zeit, bis das Personal hinein konnte." Es gebe keine Hinweise darauf, dass das Feuer mit Absicht gelegt wurde.

Auf dem Airport Atlanta im Bundestaat Georgia starten oder landen jeden Tag fast 2500 Flugzeuge, wie es auf der Website des Flughafens heißt. Durchschnittlich sind pro Tag 275.000 Passagiere am Hartsfield-Jackson-Flughafen - er hat damit das weltweit höchste Passagieraufkommen. Auch nach Wiederherstellung der Stromversorgung wird sich der Ausfall noch tagelang auf den Flugverkehr auswirken. Allein Delta Airlines sagte bereits 300 Flüge am Montag ab.