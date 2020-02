Sturm wütet in Großbritannien

London, 9. Februar, AZERTAC

Was bei uns "Sabine" ist, ist auf den Britischen Inseln "Ciara". Der Sturm hat dort schon ordentlich gewütet - auch in den Niederlanden. Im schottischen Perth machte sich "Ciara" bereits am Samstagabend bemerkbar: Starker Wind brachte hier das Dach eines Pubs zum Einsturz. Drei Menschen wurden verletzt, wie das Londoner Büro von AZERTAC berichtete.

Dutzende Flugverbindungen wurden gestrichen, auch Fähren fahren nicht auf der Insel. Reiseende sitzen schlichtweg fest. Das traditionsreiche Rugbyspiel Schottland gegen England in Edinburgh wurde auch schon vom Wind beeinträchtigt.

In Irland kam es zu Überschwemmungen, wie der irische Rundfunk RTÉ berichtete. Etwa 10.000 Haushalte hatten keinen Strom. Queen Elizabeth II. sagte am Sonntag ihren Kirchgang im ostenglischen Sandringham aus Sicherheitsgründen ab.