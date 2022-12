Süßigkeiten-Pachlava und Bükma sind in Guba Region besonders beliebt

Baku, 10. Dezember, AZERTAC

Obwohl man Pachlava unter den in Guba hergestellten Süßigkeiten und Backwaren sehr gern mag, gibt es nicht wenige, die auch Bükma gernhaben.

Bükma ist eine der beliebtesten Süßigkeiten in der Guba Region.

Vor allem aber versüßen Pachlava und Bükma die Küche jener Region.

Man serviert Gästen der Region normalerweise diese Süßigkeiten.

Zunächst wird der Teig geknetet, um Bükma zu backen. Der Teig besteht nur aus Mehl und Wasser.

Zwischen sehr dünnen, aufeinanderliegenden Teigblatten werden gemahlene Nüsse gestreut. Die Masse wird gewickelt, im Ofen gebacken.

Die Zusammensetzung von Pachlava und Bükma ist gleich. Zwischen sehr dünnen, aufeinanderliegenden Teigblatten werden gemahlene Nüsse gestreut. Die Masse wird in kleine Rauten zugeschnitten, in einer Kupferpfanne gebacken. Dann werden die Nudeln sorgfältig in Form von Pachlava geschnitten und mit Safran bemalt. Man legt Walnusskerne darauf, damit Pachlava ästhetisch wird. Dann wird es bei konstanter Temperatur etwa 20-30 Minuten gebacken. Am Ende der Zubereitung wird die Masse mit Schärbätt (Zuckerlösung) getränkt.

Pachlava-Produzenten gehen davon aus, dass diese Süßigkeiten zu Symbolen von Guba geworden sind.