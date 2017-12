Sudanesische Massenmedien an Zusammenarbeit mit AZERTAC interessiert VIDEO

Baku, 18. Dezember, AZERTAC

Die Nachrichtenagentur AZERTAC ist bereit, ihre Erfahrungen mit den Medienstrukturen des Sudan zu teilen und mit ihnen die Beziehungen aufzunehmen.

Das sagte AZERTAC-Generaldirektor Aslan Aslanov bei einem Treffen mit Vertretern einer Reihe von sudanesischem Fernsehsendern, Zeitungen sowie Tourismusunternehmen.

Generaldirektor Aslan Aslanov teilte sudanischen Medienvertretern mit, dass AZERTAC derzeit den Weltkongress der Nachrichtenagenturen und die ОАNА (Organisation der Asien-Pazifischen Nachrichtenagenturen) präsidiert, Mitglied der Allianz der Europäischen Nachrichtenagenturen ist, die Beziehungen zu mehr als 100 Nachrichtenagenturen der Welt aufgenommen hat.

AZERTAC ist bereit, die Beziehungen sowohl mit der nationalen Nachrichtenagenturen, als auch den Fernsehsendern und Zeitungen des Sudan gemeinsame Projekte durchzuführen. A. Aslanov informierte sudanesische Medienvertreter, dass Nobelpreisträger, Staatsmänner, Diplomaten an den in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku abgehaltenen internationalen Foren aktiv teilnehmen. Mehr als 200 Delegierten aus mehr als 80 Ländern und Medienexperten nahmen im vergangenen November am Weltkongress der Nachrichtenagenturen in Baku teil und führten effektive Diskussionen, sagte AZERTAC-Generaldirektor Aslan Aslanov.

Sudanesische Journalisten sagten, dass sie die Beziehungen mit der amtlichen Nachrichtenagentur AZERTAC entwickeln wollen.

Man informierte sudanesische Gäste auch über alte Traditionen der Toleranz, touristische Infrastruktur sowie über den Gesundheitstourismus in Aserbaidschan, beantwortete ihre damit verbundenen Fragen.

Die Seiten tauschten sich beim Treffen über die Entwicklungstrends in den zeitgenössischen Medien, die Möglichkeiten für die Durchführung gemeinsamer Projekte und die Organisation von gegenseitigen Besuchen aus.

Sudanesische Journalisten lernten den Multimediadienst von AZERTAC kennen.