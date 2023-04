Südkorea, USA und Japan beginnen gemeinsame Seeübungen

Baku, 3. April, AZERTAC

Nach weiteren Aufrüstungen und der verbesserten militärischen Fähigkeit Nordkoreas, reagiert Südkorea nun mit dem Ausbau der eigenen Verteidigungsfähigkeit. Gemeinsam mit den USA und Japan soll am Montag in internationalen Gewässern vor der südkoreanischen Insel Jeju mit Seemanövern begonnen werden.

An den trilateralen Übungen nimmt unter anderem eine US-Flugzeugträgerkampfgruppe unter der Führung der USS “Nimitz“ teil, die vergangene Woche in der südöstlichen Stadt Busan eingetroffen war. So teilte es das südkoreanische Verteidigungsministerium mit.

Bei der Übung gehe es darum, die nordkoreanische Bedrohung unter Wasser zu simulieren. Dafür werde ein mobiles Übungsziel für die U-Boot-Bekämpfung eingesetzt.

Nordkorea stellte in den vergangenen Wochen neue, kleinere Atomsprengköpfe vor. Ziel sei eine massenhafte Herstellung taktischer Atomwaffen, meldete die koreanische Nachrichtenagentur KCNA unter Berufung von Äußerungen Kims bei einer Sitzung der kommunistischen Partei.

Demnach gelte es, Nordkoreas Schlagkraft drastisch zu verstärken, um die nationalen Interessen gegenüber den USA und deren Verbündeten zu schützen, die militärisch immer mehr Druck auf sein Land aufbauten.

Die USA, Japan und Südkorea hatten zuletzt im September 2022 trilaterale Übungen zur U-Boot-Bekämpfung abgehalten.