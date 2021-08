Südkoreanische Delegation besucht Ehrenallee in Baku

Baku, 19. August, AZERTAC

Eine Delegation unter der Leitung des Vorsitzenden der Nationalversammlung der Republik Korea, Park Byeong-seug, die zu einem Besuch in Aserbaidschan weilt, hat am Donnerstag dem 19. August die Ehrenallee in Baku besucht.

Die südkoreanische Delegation ehrte das Andenken von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev und legte einen Kranz an seinem Grabmal nieder, wie AZERTAC berichtete.