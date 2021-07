Südkoreanischer Botschafter Kim Tong Op: Ich bin von Besuch in Schuscha sehr beeindruckt

Schuscha, 9. Juli, AZERTAC

Heute ist ein ganz besonderer und bedeutender Tag. Mehr als hundert Vertreter des in Aserbaidschan akkreditierten diplomatischen Korps befinden sich in Karabach, in der Stadt Schuscha.

Das sagte der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter Südkoreas in Aserbaidschan, Kim Tong Op, in seinem Gespräch mit AZERTAC.

Der Diplomat sagte: “Mit voller Ungeduld erwartete ich meine Reise nach Schuscha. Ich machte mir Sorgen um Karabach. Heute bin ich endlich hier. Ich freue mich sehr darauf, hier zu sein. Der Besuch in der Stadt Schuscha hat mich sehr beeindruckt.“