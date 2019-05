Südliche Region bereit für Urlaubssaison - REPORTAGE VIDEO

Nach einigen Tagen startet in Aserbaidschan die Urlaubssaison. Rund 30.000 Touristen werden in der Stadt Lenkoran erwartet. Experten zufolge ist es durch die Inbetriebnahme des Sanatoriums und der Heilanstalt Istisu in der Sommerzeit zu erklären.

In den Jahren 2016–2017 sind in den Hotels in Lenkoran etwa 20.000 Übernachtungen registriert. Im vorigen Jahr betrug die Besucherzahl ca. 30.000 Menschen. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres kamen mehr als 6.000 Urlauber in die Stadt Lenkoran, obwohl die Sommertourismus-Saison noch nicht begonnen hat.

Auch Lerik ist für die Urlaubssaison bereit. Im Rayon Lerik, in dem die Waldstreifen 41.000 betragen, gibt es zurzeit mehr als 17 Freizeitzentren.

Was die Preise anbelangt, kostet eine Übernachtung für eine Person in einem Cottage ungefähr 30 Manat (15 Euro), inklusive Frühstück und Abendessen.

Die reiche Flora und Fauna der Region zieht die Aufmerksamkeit ausländischer Touristen auf sich. Einer von ihnen ist Kai Gauger aus Deutschland: "Ich bin mit Touristen aus Deutschland und anderen Ländern hierhergekommen. Unser Ziel ist es, die Natur Aserbaidschans und insbesondere die hier vorkommenden seltenen Vogelarten kennenzulernen. Das ist unser Hobby. Ihr Land hat uns sehr gefallen, besonders die Talysh-Berge und Lerik. Heute waren wir im Wald und in den Bergen, haben viele Vögel gesehen und diese Reise hat uns wirklich viel Spaß gemacht."

Auch seine Landsfrau Alexandra Schieweling bewunderte die Natur und die Menschen in Aserbaidschan: " Ihr Land hat eine sehr schöne Natur und viele Vogelarten. Dies ist meine erste Reise nach Aserbaidschan. Ich kannte diesen Ort nicht. Ich habe es von anderen ausländischen Touristen gehört, dass es in Aserbaidschan seltene Vogelarten gibt. Also bin ich in Ihr Land gekommen, um diese seltenen Vögel zu sehen. Mit einem Wort, Sie haben ein sehr schönes Land, Natur und sehr gastfreundliche Menschen. "

Es gibt mehr als 50 Touristenorte und 10 Heilanstalten in den südlichen Regionen des Landes.