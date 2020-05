Symbole von Istanbul für Aserbaidschan mit Lichtstrahlen in Blau-Rot-Grün beleuchtet

Istanbul, 27. Mai, AZERTAC

Am 27. und 28. Mai werden die Brücke der Märtyrer des 15. Juli sowie zwei weitere Brücken Fatih Sultan Mehmet und Yavuz Sultan Selim in Istanbul anlässlich des 28. Mai-des Tages der Republik für Aserbaidschan in den Farben der aserbaidschanischen Flagge angestrahlt, wie das AZERTAC-Büro in Istanbul berichtete.