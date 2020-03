TAP-Pipeline: 93,5 Prozent von Arbeiten ausgeführt

Baku, 17. März, AZERTAC

Der Bau der Transadriatischen (TAP) Gaspipeline, die ein wichtiger Teil des Südlichen Gaskorridors ist, und ab 2020 das Erdgas aus dem Kaspischen Meer nach Europa bringen soll, ist auch kurz vor dem Abschluss. Die Arbeiten befinden sich kurz vor dem Abschluss. Bisher wurden 93,5 Prozent der Engineering-, Logistik- und Bauarbeiten getan, wie der Betreiber der Pipeline TAP AG gegenüber AZERTAC erklärte.

Wie es in der Meldung weiter heißt, seien 99% der Pipeline in Griechenland, Albanien und Italien verlegt und zusammengeschweißt worden. Der Abschnitt bis Italien sollte wie geplant bis zum Oktober 2020 abgeschlossen werden.

Die 878 Kilometer lange Pipeline stellt in Kipoi an der türkisch-griechischen Grenze die Verbindung mit der transanatolischen Pipeline (TANAP) her. Sie durchquert Griechenland und Albanien, verläuft durch die Adria und erreicht schließlich Süditalien. Von der italienischen Anlande-Station aus kann das Erdgas zu den größten europäischen Märkten, wie Deutschland, Frankreich, Schweiz, Österreich und Großbritannien, transportiert werden.

Der Grundstein der TAP wurde am 17. Mai 2016 im griechischen Saloniki gelegt. Erforderliche Kosten für die TAP-Pipeline werden 4,5 Milliarden Euro geschätzt.

Die TAP- Aktionäre sind am Projekt folgendermaßen beteiligt: BP (20 Prozent), SOCAR (20 Prozent), Snam S.p.A (20 Prozent), Fluxys (19 Prozent) und Enagas (16 Prozent) und Axpo (5 Prozent).