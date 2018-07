TAP- Konsortium und Betreiber von Interconnector Greece-Bulgaria - ICGB AD unterzeichnen Kooperationsabkommen

Ab 2020 strömt Erdgas aus Aserbaidschan nach Bulgarien

Baku, 29. Juni, AZERTAC

Das TAP-Konsortium und der Betreiber von Interconnector Greece-Bulgaria - ICGB AD haben ein Kooperationsabkommen unterzeichnet.

Das Abkommen über Handels- und technische Aspekte wurde am 29. Juni in Sofia im Rahmen der fünften Sitzung der hochrangigen Gruppe CESEC für Bau von Gasübertragungsnetz in Mittel- und Südosteuropa unterzeichnet.

Am Treffen nahmen der EU-Kommissar für Energie und Klimawandel Miguel Arias Cañete, die bulgarische Energieministerin Temenujka Petkova und andere Beamten aus Griechenland und Bulgarien teil.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass ab 2020 Erdgas aus Aserbaidschan nach Bulgarien strömt.

Der Grundstein der TAP wurde am 17. Mai 2016 im griechischen Saloniki gelegt. Fast 74 % von Bauarbeiten an der Pipeline wurden getan.

Die 878 Kilometer lange Trans-Adria-Pipeline stellt in Kipoi an der türkisch-griechischen Grenze die Verbindung mit der transanatolischen Pipeline her. Sie durchquert Griechenland und Albanien, verläuft durch die Adria und erreicht schließlich Süditalien. Von der italienischen Anlande-Station aus kann das Erdgas zu den größten europäischen Märkten, wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien, transportiert werden.

Bis 2020 werden aserbaidschanische Firmen schätzungsweise etwa 1,2 Milliarden Dollar in TAP investieren. Erforderliche Kosten für die TAP-Pipeline werden 4,5 Milliarden Dollar geschätzt.

TAP- Aktionäre sind am Projekt folgendermaßen beteiligt: BP (20 Prozent), SOCAR (20 Prozent), Snam S.p.A (20 Prozent), Fluxys (19 Prozent) und Enagas (16 Prozent) und Axpo (5 Prozent).