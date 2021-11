Tag des Sieges: Mehrere Gebäude in Baku in den Farben der aserbaidschanischen Flagge beleuchtet VIDEO

Baku, 9. November, AZERTAC

Anlässlich des Tags des Sieges am 8. November wurden eine Reihe von Gebäuden in der Hauptstadt Baku in den Farben der aserbaidschanischen Nationalflagge angestrahlt.

Am Tag des Sieges wurden die Hauptstadt Baku sowie Städte und Regionen des Landes mit aserbaidschanischen Fahnen und Bannern geschmückt.