Nach der Visite von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA haben sich die Spannungen mit China verschärft. Die chinesische Volksbefreiungsarmee setzte am Montag ihre großangelegten Militärmanöver in der Nähe Taiwans den dritten Tag in Folge fort. Es gebe weitere Übungen und Patrouillen sowie Angriffe der Luftwaffe auf Landziele, teilte das chinesische Militär mit. Man wolle dabei die “Abriegelung“ der Insel proben. Mehrere Dutzend Flugzeuge seien im Einsatz, um eine “Luftblockade“ durchzusetzen, hieß es dazu im staatlichen chinesischen Fernsehsender CCTV.

Die USA demonstrierten derweil im Südchinesischen Meer militärische Stärke und schickten einen US-Zerstörer zum Einsatz in der Nähe des von China beanspruchten Mischief Riffs.

Die seit Samstag andauernden Manöver nahe Taiwan sind eine Reaktion auf den Zwischenstopp in den USA, den die taiwanische Präsidentin Tsai Ing-wen auf dem Rückweg von einer Mittelamerika-Reise eingelegt hatte. In Kalifornien war die Präsidentin am vergangenen Mittwoch mit dem Vorsitzenden des US-Abgeordnetenhauses, Kevin McCarthy, zusammengetroffen – protokollarisch die Nummer drei der USA. Es war das erste Treffen dieser Art auf US-amerikanischem Boden.

Taiwan sichtet 70 chinesische Jets und 11 Kriegsschiffe - Taiwans Verteidigungsministerium berichtete, dass am Montagvormittag 70 chinesische Flugzeuge und elf Kriegsschiffe innerhalb von vier Stunden nahe der demokratischen Inselrepublik gesichtet worden seien. 39 Flugzeuge hätten die früher noch respektierte, nicht offizielle Mittellinie der Meerenge der Taiwanstraße überquert und seien auch in die taiwanische Luftüberwachungszone (ADIZ) eingedrungen, die als eine Art Pufferzone zur Volksrepublik dient.

Nach Angaben des chinesischen Militärs zur laufenden “Übung zur Kampfvorbereitung“ sind für diesen Montag an der Küste der Provinz Fujian Übungen mit scharfer Munition geplant. Die Schießübungen werden nach Angaben der örtlichen Behörden auf oder nahe der Insel Pingtan abgehalten, Chinas nächstgelegenem Außenposten vor Taiwan.