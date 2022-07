Teilnehmer des Internationalen Medienforums zu Besuch in Schuscha VIDEO

Füsuli, 22. Juli, AZERTAC

Der Besuch einer Mediendelegation, die in Aserbaidschan angekommen ist, um am Internationalen Medienforum in der Stadt Schuscha teilzunehmen, hat begonnen.

Die Teilnehmer des Medienforums sind auf dem internationalen Flughafen Füsuli gelandet.

Zu den Teilnehmern des Internationalen Medienforums gehören ausländische Medienvertreter sowie aserbaidschanische Medienvertreter, Experten und Beamte.

Es sei erwähnt, dass sie am internationalen Forum zum Thema ”Globale Trends in den Medien, neue Herausforderungen” teilnehmen werden, das heute in der Stadt Schuscha stattfindet.