Telefonat: Türkischer Präsident und sein russischer Kollege tauschen sich über Libyen und Syrien aus

Ankara, 17. August, AZERTAC

In einem Telefongespräch haben sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin am Montag ausführlich über die Konflikte in Libyen und Syrien sowie über die Möglichkeiten für einen gemeinsamen Kampf gegen COVID-19 ausgetauscht, wie das türkische Büro von AZERTAC mitteilte.

In dem Telefonat sei es hauptsächlich um Libyen gegangen. Die Staatschefs der beiden Länder diskutierten die bilateralen Beziehungen im Bereich Tourismus, Energie, Verkehr und Wirtschaft.