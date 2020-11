Telefonat der Außenminister: Aserbaidschan und Italien

Baku, 27. November, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov führte ein Telefongespräch mit seinem italienischen Amtskollegen Luigi Di Maio.

Nach Angaben des Pressedienstes des Außenministeriums erörterten die Minister die aktuelle Lage in der Region, einschließlich der Umsetzung des am 10. November unterzeichneten neuen Abkommens über einen vollständigen Waffenstillstand sowie eine Reihe von anderen Fragen, die aus diesem Vertrag hervorgehen. Die Seiten betonten die Bedeutung der Erklärung für die Gewährleistung von dauerhaftem Frieden, Sicherheit und Wohlstand in der Region.

Die Minister tauschten sich auch über die weitere Entwicklung der bestehenden bilateralen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern aus. Sie diskutierten auch Möglichkeiten für die Ausweitung der Zusammenarbeit in multilateralen Formaten.

Die Minister erörterten andere Fragen von beiderseitigem Interesse.