Telefonat der Außenminister: Aserbaidschan und Russland

Baku, 27. April, AZERTAC

Am Dienstag, dem 27. April fand ein Telefonat zwischen dem aserbaidschanischen Außenminister, Jeyhun Bayramov, und seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow statt.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des aserbaidschanischen Außenministeriums gegenüber der Nachrichtenagentur AZERTAC diskutierten die Seiten im Laufe des Telefongesprächs die aktuelle Lage in der Region, die Fragen im Zusammenhang mit der Umsetzung der trilateralen Erklärungen sowie die Arbeiten, die von der Arbeitsgruppe in Richtung der Eröffnung der Verkehrsverbindungen in der Region durchgeführt werden.

Die Minister tauschten sich auch über andere Themen von beiderseitigem Interesse aus.