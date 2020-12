Telefonat der Außenminister: Aserbaidschan und Türkei

Baku, 2. Dezember, AZERTAC

Es fand ein Telefongespräch zwischen dem aserbaidschanischen Außenminister Jeyhun Bayramov und seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu statt.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Außenministeriums gegenüber AZERTAC tauschten sich die Minister während des Telefonats über die Umsetzung des am 10.November unterzeichneten neuen Abkommens über einen vollständigen Waffenstillstand in Region Karabach aus. Minister Çavuşoğlu gratulierte seinem aserbaidschanischen Amtskollegen zur Befreiung den Regionen Aghdam, Kelbadschar und Latschin aus der armenischen Okkupation. Er betonte die Wichtigkeit der Umsetzung der unterzeichneten Erklärung, um dauerhaften Frieden und Sicherheit in der Region zu gewährleisten.

Die Minister erörterten auch auf der Tagesordnung der bilateralen Zusammenarbeit stehende Fragen.