Telefonat der Außenminister: Aserbaidschans und der Türkei

Baku, 2. August, AZERTAC

Es fand ein Telefonat zwischen dem Außenminister der Republik Aserbaidschan, Jeyhun Bayramov, und dem Außenminister der Republik Türkei, Mevlüt Çavuşoğlu, statt, wie der Pressedienst des Außenministeriums gegenüber AZERTAC erklärte.

Die Minister tauschten sich beim Telefonat über die Bekämpfung der Waldbrände in der Türkei und die Rettungsarbeiten aus.

Minister Bayramov sagte, dass Aserbaidschan wie immer auch in diesen schweren Tagen fest an der Seite des Bruderlandes steht. Er sprach die auf Anweisung von Präsident Ilham Aliyev geschickte Hilfe an und wies darauf hin, dass Aserbaidschan bereit ist, dem Bruderland weiterhin zu helfen.

Die Minister erörterten auch Fragen von gemeinsamem Interesse.