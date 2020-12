Telefonat zwischen Außenministern von Aserbaidschan und Usbekistan

Baku, 2. Dezember, AZERTAC

Am 2. Dezember hat ein Telefongespräch zwischen dem aserbaidschanischen Außenminister Jeyhun Bayramov und seinem usbekischen Amtskollegen Abdulaziz Kamilov stattgefunden.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Außenministeriums gegenüber AZERTAC tauschten sich die Minister über die aktuelle Situation in der Region und die Umsetzung des am 10.November unterzeichneten Abkommens über einen vollständigen Waffenstillstand in Region Karabach aus. Die Minister erörterten während des Telefonats auch eine Reihe von Fragen, die sich aus diesem Abkommen hervorgehen, und wiesen auf dessen Bedeutung in Hinsicht auf die Sicherung eines dauerhaften Friedens in der Region.

Die Seiten erörterten auch auf der Tagesordnung der bilateralen Zusammenarbeit stehende Fragen und andere Themen von beiderseitigem Interesse.