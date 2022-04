Telefonat zwischen Erdogan und Putin

Ankara, 26. April, AZERTAC

In einem Telefonat am Dienstag, dem 26. April haben der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin die jüngsten Entwicklungen in der anhaltenden Krise zwischen Russland und der Ukraine erörtert.

Präsident Erdogan machte erneut auf seinen Vorschlag aufmerksam, dass Diskussionen auf die Ebene der Staats- und Regierungschefs gebracht werden sollen, um die Krise zu überwinden.