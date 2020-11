Telefonat zwischen aserbaidschanischem Außenminister und britischer parlamentarischen Staatssekretärin

Baku, 14. November, AZERTAC

Es fand ein Telefonat zwischen dem aserbaidschanischen Außenminister Jeyhun Bayramov und der parlamentarischer Staatssekretärin für die europäische Nachbarschaft und Amerika Wendy Morton statt.

Die Seiten tauschten Meinungen über die aktuelle Situation in der Region Karabach sowie das am 10. November unterzeichnete trilaterale Abkommen über vollständigen Waffenstillstand und die Beendigung der Kampfhandlungen in der Konfliktzone aus, wie das aserbaidschanische Außenministerium gegenüber AZERTAC mitteilte.

Darüber hinaus fand ein Meinungsaustausch über den Abzug der armenischen Streitkräfte aus den umliegenden Rayons der Region Karabach auf der Grundlage der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, die Rückkehr der aserbaidschanischen Binnenvertriebene in ihre Heimatländer, die Durchführung eines Austauschs des humanitären Charakters und die Wiederaufnahme aller Kommunikationen statt.

Frau Wendy Morton begrüßte die Unterzeichnung des Abkommens über einen vollständigen Waffenstillstand und die Beendigung der Kampfhandlungen in der Region und betonte die Bedeutung der Umsetzung des Abkommens.