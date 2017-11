Terrorakt in New York: Zahl der Tote steigt auf acht

Washington, 1. November, AZERTAC

Die Zahl der Tote bei dem Terrorakt in Manhattan ist auf acht gestiegen, teilt ein AZERTAC-Korrespondent mit.

Ein Attentäter ist mit einem Kleinlaster durch Fußgänger und Fahrradfahrer gepflügt und hat dabei mindestens acht Menschen getötet. Der 29-jährige Mann sei mit dem gemieteten Pick-up-Truck auf einen Fußgänger- und Fahrradweg im Südwesten Manhattans gefahren und habe mehrere Menschen überfahren oder gerammt, teilten die New Yorker Polizei (NYPD) und Bürgermeister Bill de Blasio bei einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag (Ortszeit) mit.

Unter den Toten waren nach Angaben der Behörden der jeweiligen Länder auch eine Belgierin sowie fünf Argentinier. Elf Menschen wurden schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Das Weiße Haus teilte mit, US-Präsident Donald Trump sei über den Vorfall informiert worden und werde auf dem Laufenden gehalten. Trump meldete sich zudem via Twitter zu Wort: «Es sieht wie eine weitere Attacke einer sehr kranken und gestörten Person aus“, schrieb Trump. Die Ermittler arbeiteten das Ereignis auf. “NICHT IN DEN USA!“, beendete Trump in Großbuchstaben seine erste Reaktion.