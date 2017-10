Terroristische Handlungen geplante Gruppe wurde vernichtet

Baku, 26. Oktober, AZERTAC

Im Staatlichen Sicherheitsdienst ist die Information über die Planung von Terrorakten im Rahmen des religiösen Extremismus eingegangen. Im Zuge der Ermittlungen wurden festgestellt, dass einer aus mehreren Personen bestehenden Gruppe Sprengstoffe zur Verfügung steht und diese Gruppe einer Terrororganisation außerhalb Aserbaidschans untergeordnet ist.

Die Terrorgruppe versammelte sich im Haus von Alakbarov Bakhtiyar alias „Abdullah“ in Lökbatan, Bezirk Garadagh, und wählte diese Person zu ihrem „Amir“.

Die Gruppe hat mit erworbenen Sprengmitteln und anderen Stoffen auf unprofessionelle Art und Weise Brenn- und Sprenggegenstände gebastelt und diese am 22. Oktober 2017 in der Nähe des Wohnortes Lökbatan getestet. Das Ziel der Gruppe war, zwecks der Stiftung von öffentlich-politischen Unruhen einen Terrorakt am 28. Oktober 2017 in der Stadt Baku während einer Kundgebung zu verüben.

Um diese Gruppe festzunehmen, wurde am 25. Oktober 2017 durch den Staatlichen Sicherheitsdienst eine Operation durchgeführt. Während der Operation haben die Mitglieder der Terrorgruppe bewaffneten Widerstand geleistet und im Gegenzug alle Mitglieder dieser Gruppe vernichtet.

Die Ermittlungsarbeiten werden fortgesetzt.