Terter: Präsident Ilham Aliyev weiht Automobilstraßen ein, die in die Dörfer Sugovuschan und Talysch führen VIDEO

Terter, 4 Oktober, AZERTAC

Am Sonntag, dem 3. Oktober weihte Präsident Ilham Aliyev im Rahmen seines Besuchs in der RegionTerter die Automobilstraßen ein, die in die Dörfer Sugovuschan und Talysch führen.

AZERTAC zufolge ist die Straße 28,5 Kilometer lang und 9 Meter breit und besteht aus 2 Fahrspuren.

Hier sei erwähnt, dass die beiden Straßen aufgrund einer langjährigen armenischen Besatzung völlig zerstört wurden waren.