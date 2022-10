Textil-und Bekleidungsindustrie: Aserbaidschan produziert 2022 Waren im Wert von 350 Millionen Manat

Baku, 21. Oktober, AZERTAC

Die Textil- und Bekleidungsindustrie ist eine der wichtigsten Konsumgüterbranchen in Aserbaidschan.

In den neun Monaten des laufenden Jahres wurden in Aserbaidschan in diesen Branchen Textilien, Lederwaren, Schuhen und Kleider im Wert von 355,3 Millionen Manat hergestellt, wie das Komitee für Statistik gegenüber der Nachrichtenagentur AZERTAC erklärte.

Im Vergleich zu gleichen Monaten des Jahres 2021 ist die Produktion von Leder und Lederwaren und Schuhen um 63,1 Prozent gestiegen. Die Bekleidungsindustrie verzeichnete ein Wachstum von 44,7 Prozent und die Textilindustrie von 31,1 Prozent, hieß es.