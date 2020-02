Thailand: Soldat tötet mindestens 17 Tote bei Amoklauf

Peking, 9. Februar, AZERTAC

Bei einem Amoklauf in Thailand tötet ein Soldat mindestens 17 Menschen. Zudem gab es mindestens 21 Verletzte. Seine Tat in einem belebten Einkaufszentrum wurde wohl live im Internet übertragen, wie das chinesische Büro von AZERTAC berichtete.

Ein Unbekannter hat in einem Einkaufszentrum in Thailand das Feuer eröffnet. Nach Angaben der Polizei wurden mindestens 17 Menschen erschossen. Der Mann habe mit einem Maschinengewehr auf unschuldige Opfer geschossen, was zu "vielen Verletzten und Toten" geführt habe, teilte ein Polizeisprecher mit.

Der Schütze, offenbar ein Soldat, entwendete ein Armeefahrzeug und veröffentlichte während der Tat Fotos und Videos von sich selbst in Kampfausrüstung. Die Polizei riegelte nach eigenen Angaben das Einkaufszentrum in der Stadt Korat, 260 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bangkok, ab. Sicherheitskräfte bemühten sich um die Festnahme des Schützen, der in dem Einkaufszentrum mehrere Geiseln genommen haben soll, wie das Militär mitteilte. Das Tatmotiv sei noch unklar, sagte Kommandant Thanya Kiatsarn in der Mitteilung weiter. Unter den Todesopfern habe sich auch der Vorgesetzte des Soldaten sowie weitere Militärangehörige und Bürger befunden.