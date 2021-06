The USA Tribune: Zwei aserbaidschanische Journalisten bei Explosion einer Landmine getötet

Washington, 5. Juni, AZERTAC

Die Zeitung “US-Tribune” veröffentlichte einen Artikel unter dem Titel "Zwei aserbaidschanische Journalisten bei Landminenexplosion getötet", wie das Washingtoner Büro von AZERTAC mitteilte.

Im Artikel wird erwähnt, dass am 4. Juni gegen 11:00 Uhr Lokalzeit ein Mitarbeiter der Aserbaidschanischen Nachrichtenagentur (AZERTAC), Maharram Ibrahimov, ein Kameramann des Senders AzTV, Siradsch Abyschov, darunter Arif Aliyev, stellvertretender Vertreter des Leiters der Exekutive des Rayons Kelbadschar für das Dorf Susuzlug kamen bei der Explosion tragisch ums Leben, als eine von Armeniern gelegten Panzerabwehrmine unter ihrem Militärfahrzeug explodierte. Vier weitere Menschen wurden schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Generalstaatsanwaltschaft und das Innenministerium der Republik Aserbaidschan haben eine gemeinsame Erklärung zum Tod von Journalisten abgegeben. In der Erklärung heißt es, dass die armenischen Streitkräfte weiterhin kriminelle Handlungen gegen aserbaidschanische Bürger begehen, indem sie in Feldern und auf den Wegen in den von der Okkupation befreiten aserbaidschanischen Territorien Minen legen. Dies ist ein grober Verstoß gegen die grundlegenden Normen und Prinzipien des humanitären Völkerrechts, einschließlich der Anforderungen der Genfer Konventionen von 1949, hieß es im Artikel.

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov hat sein Beileid zum Tod von drei aserbaidschanischen Zivilisten ausgesprochen. In einer Erklärung des Außenministeriums heißt es, dass eine Gruppe von Soldaten der armenischen Streitkräfte festgenommen worden sei, als sie versucht haben, in Richtung Kelbadschar in die aserbaidschanischen Gebiete einzudrängen und Landminen auf den Wegen jener Region zu legen. Diese Tatsache bestätigt einmal mehr, dass Armenien eine ernsthafte Gefahr für das Leben und die Sicherheit von Soldaten und Zivilisten darstellt und dadurch die Lage in der Region verschärft. Minister Bayramov erklärte, dass solche Provokationen Armeniens nach wie vor ein ernsthaftes Hindernis für die Gewährleistung eines dauerhaften Friedens und der Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region darstellen.