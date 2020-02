Tod Wolters: Nato schätzt Aserbaidschans Beitrag zur Mission “Resolute Support" in Afghanistan hoch ein

Baku, 6. Februar, AZERTAC

Die Nato schätzt die Fortsetzung Aserbaidschans Beitrags zur Mission “Resolute Support" (RS) in Afghanistan hoch ein.

AZERTAC zufolge erklärte das der Kommandeur der NATO- und US-Truppen in Europa, Tod D. Wolters, bei einem Treffen mit dem Präsidenten von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, am 6. Februar in Baku.

T. Wolters äußerte sich beim Treffen lobend über eine führende Position des aserbaidschanischen Staatsoberhauptes und Aserbaidschans zur Stärkung der Sicherheit und Stabilität und sagte: “Wir schätzen es hoch ein, was Ihr Volk und Ihre Armee getan hat. Diese Unterstützung hatte sehr große Auswirkungen auf unsere Bemühungen, die Einwanderung terroristischer Gruppen außerhalb der Grenzen Afghanistans zu verhindern. Ich denke, dass die Mission weiterhin gut funktioniert und Ihre Soldaten ein großer Teil der Nato- Mission ist.