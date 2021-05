Tokio 2020: Noch 100 Tage vor Paralympischen Spielen

Tokio, 16. Mai, AZERTAC

In 100 Tagen sollen die Paralympischen Spiele in Tokio beginnen. Die Athleten und Organisatoren bereiten sich mit Hochdruck auf das sportliche Highlight vor - so gut es eben geht.

100 Tage bleiben den Organisatoren noch. Ihre erste und wichtigste Priorität ist es, eine sichere Umgebung mit Blick auf Covid-19 zu schaffen.

AZERTAC zufolge werden voraussichtlich 4.400 Athleten aus 180 Ländern an den Paralympischen Spielen teilnehmen, die am 24. August beginnen.

Laut Organisationskomitee haben sich bereits mehr als 80 Athleten in Japan und mehr als 70 Prozent der Athleten auf der ganzen Welt für die Teilnahme an den Spielen qualifiziert.