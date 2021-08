Tokio 2020: Said Najafzade holt Bronze für Aserbaidschan

Tokio, 30. August, AZERTAC

Die aserbaidschanische Mannschaft hat für die dreizehnte Medaille bei den Paralympischen Spielen in Tokio gesorgt.

Der aserbaidschanische Athlet Said Najafzade sicherte mit 7,03 Metern die Bronzemedaille im Weitsprung.

Aserbaidschan hat derzeit 13 Medaillen auf seinem Konto. 9 davon sind Gold- und 4 Bronzemedaillen.

Das 36-köpfige aserbaidschanische Team kämpft bei den Paralympics in Tokio in 6 Sportarten in 47 Kategorien an elf Wettkampftagen um Olympia-Medaillen.