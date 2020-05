Tokio: Binnen 24 Stunden nur 5 neue Corona-Fälle nachgewiesen

Tokio, 19. Mai, AZERTAC

Nach dem Stand vom 19. Mai haben sich in den letzten 24 Stunden in der japanischen Hauptstadt Tokio nur 5 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Damit liegt die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Tokio seit zehn Tagen unter der Marke 30, wie das japanische Büro von AZERTAC berichtete.

Bisher sind in Tokio mit knapp 14 Millionen Einwohnern insgesamt 5000 Infektionsfälle nachgewiesen.

In der Corona-Krise steht Japan im Vergleich zu anderen Ländern relativ gut da. Wegen niedriger Infektionszahlen beendet die Regierung den Ausnahmezustand in den meisten Provinzen vorzeitig. Die Regierung will am 21. Mai auch in der Hauptstadt Tokio sowie in der Wirtschaftsmetropole Osaka und sechs weiteren Provinzen den Ausnahmezustand aufheben.

Abe hatte Anfang Mai den Ausnahmezustand bis zum 31. Mai verlängert, weil die Zahl der neuen Infektionen nicht in dem erhofften Ausmaß abgenommen hatte. Japan zählt bislang 17104 Infektionen und mehr als 786 Tote. 12537 weitere Patienten wurden als geheilt nach Hause entlassen.