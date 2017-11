Tote und Verletzte bei Verfolgungsjagd mit Polizei in Griechenland

Baku, 29. November, AZERTAC

Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei sind im Norden Griechenlands vier Flüchtlinge getötet und vier weitere verletzt worden. Wie die Polizei in Thessaloniki mitteilte, nahmen Streifenwagen am Dienstag in der Nähe der Stadt Kavala die Verfolgung eines verdächtigen Wagens auf, der an einer Straßensperrung vorbeigerast war. Am Steuer habe ein mutmaßlicher Schleuser gesessen. Der 35-jährige Pakistaner soll acht Flüchtlinge transportiert haben.

Bei der Verfolgungsjagd sei das Fahrzeug schließlich in eine Schlucht gestürzt. Vier Flüchtlinge seien dabei ums Leben gekommen, der Fahrer und vier weitere Flüchtlinge seien mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Einer von ihnen schwebe in Lebensgefahr. Zur Nationalität der Mitfahrer machte die Polizei keine Angaben.

Die Flüchtlinge hätten offenbar die griechisch-türkische Landes-Grenze passiert und seien dann vom Schleuser abgeholt worden, sagte ein Polizist der Nachrichtenagentur dpa. Dieser sollte sie wohl nach Westgriechenland bringen. Von den Häfen Patras und Igoumenitsa laufen täglich Fähren zu italienischen Häfen aus. Für solche "Transporte" verdienten die Schleuser "pro Kopf" bis zu 1500 Euro, hieß es.