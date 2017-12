Tourismus Türkei: 2018 erwartet Regierung 37 bis 38 Millionen Touristen

Baku, 20. Dezember, AZERTAC

Die Reisebranche ist ein wichtiger Wirtschaftszweig der Türkei. Nach einem starken Einbruch der Besucherzahlen im Jahr 2016 rechne man 2017 nun wieder mit einem deutlichen Anstieg. Der türkische Tourismus ist in den ersten zehn Monaten des Jahres um 30 Prozent gewachsen.

Der Generalsekretär der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UNWTO) Talep Rifai bewertete im UN-Büro N im schweizerischen Genf den türkischen Tourismus.

Rifai wies darauf hin, dass der Tourismus eine “äußerst sensible Industrie” sei. Jeder Schock von außen hat sofort Auswirkungen. Wenn ein Land eine Vergangenheit im Tourismus hat, so wird sie äußeren Einflüssen trotzen und sich in kürzester Zeit wieder erholen. Der türkische Tourismus ist das beste Beispiel dafür, sagte Rifai.

Die Türkei sei in den vergangenen 40 Jahren zu eines der stärksten Tourismusländern geworden. In den vergangen zwei Jahren hätten der gescheiterte Putschversuch vom 15. Juli 2016 und einige andere Vorfälle Auswirkungen gehabt und es sei unglaublich, dass der türkische Tourismus trotz dieser Vorkommnisse sich so rasch erholt hat. Besonders 2017 sei ein großartiges Jahr für die Türkei gewesen, so der Generalsekretär. Der türkische Tourismus sei in diesem Jahr im Zeitraum Januar-Oktober um 30 Prozent gewachsen, so Rifai. Das bedeutet, dass die Erholung einen starken Einfluss auf den türkischen Tourismus hat. Die Türkei möchte nach diesem großen Sprung, im Tourismus wieder den Stand vor drei Jahren erreichen. Schätzungen zufolge werde der türkische Tourismus Mitte nächsten Jahres den Stand von 2014 erreichen, so Rifai.

2018 hofft die Regierung sogar 37 bis 38 Millionen Touristen in die Türkei zu locken - und so Einnahmen von 30 Milliarden Dollar zu generieren. Triebfeder der Erholung des Reisesektors ist laut türkischen Angaben die stark anziehende Nachfrage in Russland. Im Vergleich zum Vorjahr seien die Buchungen russischer Touristen um 40 Prozent angezogen.

Die Zahl der Touristen betrug Ende Oktober des laufenden Jahres 29,1 Millionen. Ziel für das Jahr 2023 seien 50 Millionen Touristen und 50 Milliarden Dollar Einnahmen.