Tourismusagentur organisiert Medientour in Reservat “Khinalig“

Guba, 15. Oktober, AZERTAC

Die staatliche Tourismusagentur organisierte eine Medientour in das historische, architektonische und ethnografische Reservat “Khinalig in der Guba Region.

Ziel war es, die Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten kennenzulernen, die in Richtung der weiteren Verbesserung der touristischen Infrastruktur im Reservat durchgeführt wurden.

Khinalig liegt in einer Entfernung von 60 Kilometern von Guba und hat eine alte Geschichte.

In dem auf 2300 Metern im Kaukasus gelegenen Dorf leben Angehörige der Kettidt, einer ethnischen Minderheit im Land. Die Ureinwohner im Dorf sprechen eine eigene Sprache – und auch einige Worte Aserbaidschanisch. Übrigens ist dieses Dorf die älteste menschliche Höhensiedlung in Europa. Die Menschen Khinaligs wollen ihre Besonderheiten um jeden Preis bewahren. Ihre Vorfahren lebten hier schon vor 6000 Jahren und für sie ist es eine Pflicht, ihr Erbe am Leben zu erhalten. Das ist auch wichtig für das Land, weil es auch dessen Kultur bereichert. Sie wollen der ganzen Welt zu zeigen, dass hier noch immer so kleine ethnische Minderheiten existieren können.

Khinalig liegt in der Region um die Stadt Guba im Norden Aserbaidschans – ein bisher fast unberührtes Paradies für Bergsteiger aus aller Welt.