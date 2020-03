Tovuz: Museum für Aschygen-Kunst eröffnet VIDEO

Tovuz, 4. März, AZERTAC

Im Rahmen seines Besuchs in der Tovuz Region nahm Präsident Ilham Aliyev am 4. März an der Eröffnung des Aserbaidschanischen Staatlichen Museums für Aschugen-Kunst teil.

Das Staatsoberhaupt durchschnitt ein Band zur symbolischen Eröffnung des Museums.

Präsident Ilham Aliyev lernte das Museum kennen.

Volkssänger, Aschygen bewahren das Volksgut des Landes und reichern es mit eigenen Erfahrungen an. Sie singen immer von der Liebe, von der großen Liebe zur Frau, zum Freund, zur Heimat.