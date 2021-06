Training beim Aserbaidschan-GP

Baku, 4. Juni, AZERTAC

In Baku liefen am Freitag erstmals die Formel-1-Motoren heiß. Wer fuhr die schnellste Runde in der ersten Trainingssession? Die Bestzeiten aller Fahrer zum Durchklicken:

Platz 20: Nikita Mazepin (Haas)

1. Training: 1:46.945m

Platz 19: Mick Schumacher (Haas)

1. Training: 1:46.899m

Platz 18: Nicholas Latifi (Williams)

1. Training: 1:45.774m

Platz 17: George Russell (Williams)

1. Training: 1:45.452m

Platz 16: Esteban Ocon (Alpine)

1. Training: 1:45.446m

Platz 15: Sebastian Vettel (Aston Martin)

1. Training: 1:45.415m

Platz 14: Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

1. Training: 1:45.384m

Platz 13: Lance Stroll (Aston Martin)

1. Training: 1:45.234m

Platz 12: Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

1. Training: 1:45.092m

Platz 11: Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

1. Training: 1:44.943m

Platz 10: Valtteri Bottas (Mercedes)

1. Training: 1:44.891m

Platz 9: Fernando Alonso (Alpine)

1. Training: 1:44.777m

Platz 8: Lando Norris (McLaren)

1. Training: 1:43.996m

Platz 7: Lewis Hamilton (Mercedes)

1. Training: 1:43.893m

Platz 6: Pierre Gasly (AlphaTauri)

1. Training: 1:43.757m

Platz 5: Daniel Ricciardo (McLaren)

1. Training: 1:43.732m

Platz 4: Sergio Pérez (Red Bull)

1. Training: 1:43.630m

Platz 3: Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

1. Training: 1:43.521m

Platz 2: Charles Leclerc (Ferrari)

1. Training: 1:43.227m

Platz 1: Max Verstappen (Red Bull)

1. Training: 1:43.184m