Transfer: Sörloth wechselt von Trabzonspor zu RB Leipzig

Das Wechsel-Wirrwarr um Trabzonspor-Stürmer Alexander Sörloth ist beendet: Der Norweger hat beim Bundesligisten RB Leipzig einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Dafür zahlt der Champions-League-Teilnehmer rund 20 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Dies bestätigten die Sachsen offiziell.

Der kantige und schnelle Sörloth startete in der vergangenen Saison in der Süper Lig voll durch. In 34 Liga-Spiele erzielte der Angreifer 24 Tore und avancierte zum Torschützenkönig. In Leipzig soll der norwegische Nationalspieler im Zusammenspiel mit dem Südkoreaner Hee-chan Hwang und dem Dänen Yussuf Poulsen im Sturm für neuen Schwung sorgen. Timo Werner (28 Tore in der letzten Saison) ist zum FC Chelsea und Patrick Schick (10) zu Bayer Leverkusen gewechselt.