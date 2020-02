Traumpaar der Oper-Anna Netrebko und Yusif Eyvazov geben ein Konzert in Berlin

Berlin, 18. Februar, AZERTAC

Das Traumpaar der Oper-Anna Netrebko und Yusif Eyvazov werden am 2. März ein Konzert in der Berliner Philharmonie geben, wie AZERTAC unter Berufung auf die Website der Philharmonie berichtet.

Anna Netrebko und Yusif Eyvazov tragen ihre Liebe auf die Bühne. Seit Jahren verzaubern sie die Klassikwelt und ernten regelmäßig Standing Ovations und frenetischen Applaus für ihre gemeinsamen Konzerte.

Anna Netrebko und Yusif Eyvazov sind seit Dezember 2015 verheiratet. Anna Netrebko, geboren 1971 in Krasnodar, ist die bekannteste Opernsängerin der Welt. Sie studierte in St. Petersburg und wurde 1994 am Marijnskitheater engagiert. 2002 hatte sie ihren internationalen Durchbruch bei den Salzburger Festspielen als Donna Anna in Mozarts “Don Giovanni“. Von 2007 bis 2013 war Netrebko mit dem Bariton Erwin Schrott liiert.

2014 lernte sie den Tenor Yusif Eyvazov in Rom kennen, bei einer Produktion von Puccinis “Manon Lescaut“. 1977 in Algier geboren, wuchs Eyvazov in Baku auf. Seine Karriere startete er in Italien, 2015 debütierte er an der Metropolitan Opera in New York, 2016 an der Berliner Staatsoper.