Treffen der Präsidenten von Aserbaidschan und Bulgarien in einem erweiterten Format VIDEO

Baku, 13. Oktober, AZERTAC

Nach den Vieraugengesprächen hat am Freitag, dem 13. Oktober mit Teilnahme der aserbaidschanischen und bulgarischen Delegationen ein Treffen des Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und des Präsidenten der Republik Bulgarien Rumen Radev im erweiterten Format stattgefunden, berichtet die Nachrichtenagentur AZERTAC.

Präsident von Aserbaidschan Ilham Aliyev äußerte sich lobend über den ersten Besuch des bulgarischen Staatspräsidenten in Aserbaidschan und erinnerte an sein kurzes Treffen im Rahmen der UN-Vollversammlung in New York. Präsident llham Aliyev bedankte sich bei seinem bulgarischen Amtskollegen für die Annahme der Einladung und sagte und zeigte sich sicher zuversichtlich, dass diese Visite erfolgreich sein wird.

Heute tauschten wir uns über die Entwicklung unserer Partnerschaft aus, fügte Präsident Ilham Aliyev hinzu. Ich bin davon überzeugt, dass die Ideen, über die wir gesprochen haben, ihren wesentlichen Beitrag zu weiterer Stärkung der Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern leisten werden, sagte er. Staatspräsident Ilham Aliyev äußerte sich zufrieden über das aktuelle Niveau der Zusammenarbeit in den politischen und wirtschaftlichen Bereichen und sagte: “Es besteht heute noch größeres Potenzial für den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit in wirtschaftlicher Sphäre. Unser Potenzial im wirtschaftlichen Bereich überschreitet das heutige bestehende Potenzial. Neben so guten politischen Beziehung müssen wir auch folgenden Bereichen wie Handel und Investitionen große Bedeutung beimessen. Unsere Partnerschaft wird dadurch weiter ausgebaut und diversifiziert. Bulgarien ist ein sehr wichtiger Partner und befreundetes Land für Aserbaidschan. Zur gleichen Zeit arbeiten wir aktiv im Rahmen der internationalen Organisationen zusammen. Ihr Besuch in Aserbaidschan zeigt, dass wir enge Freunde sind und unsere Zusammenarbeit erfolgreich fortgesetzt wird, so Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev.

Der bulgarische Präsident Rumen Radev bedankte sich bei seinem aserbaidschanischen Amtskollegen im Namen der bulgarischen Delegation für die Einladung und die Gelegenheit, das wunderschöne Land Aserbaidschan zu besuchen.

Der Hohe Gast zeigte sich zufrieden mit seinem Staatsbesuch in Aserbaidschan und wies auf die Wichtigkeit der Fortsetzung von Diskussionen und des Dialogs zwischen der Führung der beiden Ländern hin. Das aktuelle Niveau des politischen Dialogs schafft sehr gute Voraussetzungen für die Entwicklung unserer Zusammenarbeit in vielen anderen Bereichen, sagte Präsident Rumen Radev. Die bulgarische Seite unterstützt den Südlichen Gaskorridor. Aserbaidschan spielt eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung von Diversifizierungsmöglichkeiten in Ost- und Mitteleuropa. Deshalb setzen wir uns aktiv für die Umsetzung jenes Projektes ein. Es gibt ein großes Potenzial für die Zusammenarbeit in den Bereichen Transport, Schaffung von Transportkorridoren. Wir haben auch direkte Flüge zwischen Baku und Sofia besprochen, die für unsere Länder wichtig sind. Wenn es uns gelingt, diese Luftleitung zu öffnen, dann würden wir zur Entwicklung von allen anderen Gebieten wesentlich beitragen, so Präsident Rumen Radev.