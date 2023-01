Treffen der Präsidenten von Aserbaidschan und Litauen in Davos VIDEO

Davos, 18. Januar, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat sich am 18. Januar in Davos mit dem Präsidenten der Republik Litauen Gitanas Nausėda getroffen.

Bei dem Treffen erinnerte der litauische Präsident Gitanas Nausėda

mit Freude an seinen Besuch in Aserbaidschan im vergangenen Jahr und sagte, dass beim Besuch ausführliche Gespräche mit Präsident Ilham Aliyev über die Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern geführt wurden. Präsident Gitanas Nausėda lud Präsident Ilham Aliyev zu einem Besuch in Litauen ein.

Präsident Ilham Aliyev nahm die Einladung gerne an und betonte die Bedeutung des Besuchs des litauischen Präsidenten in Aserbaidschan.

Im Gespräch tauschten die Seiten Meinungen über regionale Fragen, die Normalisierung der Beziehungen zwischen Armenien und Aserbaidschan, Verhandlungen über ein Friedensabkommen sowie die Entwicklungen auf dem Weg Latschin-Khankendi aus.

Präsident Ilham Aliyev sagte, dass Armenien die Ereignisse auf der Latschin-Straße manipuliert, um die internationale Gemeinschaft in die Irre zu führen, und behauptet auf der Grundlage falscher Informationen, dass die Straße gesperrt ist. Das aserbaidschanische Staatsoberhaupt sagte, dass der Weg für die Durchreise von Zivilisten und den Verkehr ziviler Güter offen sei und der freie Verkehr humanitärer Güter durch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) gewährleistet ist.

Präsident Ilham Aliyev machte darauf aufmerksam, dass es wichtig ist, der illegalen Ausbeutung der natürlichen Ressourcen Aserbaidschans in den Gebieten des Landes, in denen das russische Friedenskontingent vorübergehend stationiert ist, ein Ende zu setzen und kriminelle Elemente aus dem Gebiet abzuziehen.

Der aserbaidschanische Präsident sagte, dass Armenien die Latschin-Straße seit mehr als zwei Jahren für den Transport von Minen, Munition und Personal nutzt.

Bei dem Treffen tauschten die Seiten auch Meinungen über die Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Europäischen Union aus. Sie unterstrichen die Bedeutung des trilateralen Formats Europäische Union-Aserbaidschan-Armenien, das mit Unterstützung des Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel organisiert wurde, um die Friedensagenda zwischen Aserbaidschan und Armenien voranzubringen.

Im Laufe des Gesprächs hoben die Seiten die wichtige Rolle Aserbaidschans für die Energiesicherheit Europas hervor. In diesem Zusammenhang verwiesen sie auf die Bedeutung des Abkommens im Bereich der Entwicklung und Übertragung grüner Energie zwischen Aserbaidschan, Georgien, Rumänien und Ungarn, das im Dezember des letzten Jahres in Bukarest unterzeichnet wurde.