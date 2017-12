Treffen der aserbaidschanischen und iranischen Außenminister in Baku

Baku, 1. Dezember, AZERTAC

Im Rahmen der 7. Ministerkonferenz der Initiative “Herz Asiens-Istanbul-Prozess” ist der aserbaidschanische Außenminister Elmar Mammadyarov mit seinem iranischen Amtskollegen Mohammad Javad Zarif zusammengetroffen.

Die Außenminister wiesen auf die Bedeutung der weiteren Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Aserbaidschan in verschiedenen Formaten hin.

Die Seiten sprachen auch die Fragen der Entwicklung des Nord-Süd-Verkehrskorridors und zeigten sich zuversichtlich, dass dieses Projekt, das das Südasien mit Nordeuropa verbinden wird, die Zusammenarbeit und den Wohlstand der gesamten Region fördern wird.

Die Seiten sprachen zugleich die Initiative "Herz Asiens -Istanbul-Prozess" an und gingen davon aus, dass sie eine wichtige regionale Plattform für die Förderung der Stabilität, des Friedens und der Zusammenarbeit in der gesamten Region ist. In diesem Sinne betonten die Minister die Bedeutung der in Baku stattfindenden 7. Ministerkonferenz im Rahmen der Initiative "Herz Asiens – Istanbul-Prozess".

Die Außenminister erörterten auch den rechtlichen Status des Kaspischen Meeres und sagten, Aserbaidschan und der Iran seien entschlossen, mit anderen Anrainern das Kaspische Meer als Ort der Freundschaft und Zusammenarbeit zu entwickeln.