Baku, 11. September AZERTAC Der Leiter der Ständigen Vertretung der Autonomen Republik Nachitschewan in Baku, Bakhtiyar Asgarov, ist mit dem Außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter Saudi-Arabiens in Aserbaidschan, Hamad bin Abdullah bin Saud bin Khudair, zusammengetroffen. Laut der Auskunft der Vertretung gegenüber AZERTAC standen im Mittelpunkt des Treffens die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern, die Stärkung der Beziehungen zur Autonomen Republik Nachitschewan, die regionale Sicherheit, die Öffnung des Zangazur-Korridors, bevorstehende Aufgaben und andere interessante Themen.

AZERTAG.AZ : Treffen mit Saudi-Arabiens Botschafter in Aserbaidschan in Ständiger Vertretung von Nachitschewan in Baku

© Jede Verwendung von Materialien muss durch den Hyperlink kenntlich gemacht werden

Wenn Sie einen Fehler im Text finden, markieren Sie ihn durch drücken der Tasten ctrl+enter und senden Sie ihn uns