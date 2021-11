Treffen von Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva mit Teilnehmern des VIII. Global Baku Forums in Schuscha VIDEO

Schuscha, 7. November, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva kamen am Sonntag, dem 7. November mit den zu einem Besuch in der Stadt Schuscha weilenden Teilnehmern des VIII. Global Baku Forums zusammen. Der Staatschef und die First Lady haben zusammen mit den Gästen die Stadt Schuscha besichtigt. Sie unterhielten und fotografieren sich mit ihnen.

Die Gäste gratulierten Präsident Ilham Aliyev zum Tag des Sieges und wiesen darauf hin, dass sie von den in kurzer Zeit hier geleisteten Arbeiten sehr beeindruckt waren.

Die Gäste sagten, dass sie die von den Armeniern hier zerstörten historischen Denkmäler und die von ihnen begangenen Vandalenakte mit ihren eigenen Augen gesehen haben.

Dann waren sie im berühmten Flachland “Dschidir Düsü”.