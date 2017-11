Treffen von Staatspräsident Ilham Aliyev mit seinem iranischen Amtskollegen in Teheran VIDEO

Teheran, 1. November, AZERTAC

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev ist am Mittwoch, dem 1. November in Teheran mit seinem, iranischen Amtskollegen, Hassan Rouhani, zusammengetroffen, teilt ein AZERTAC-Korrespondent mit.

Die Staatsoberhäupter betonten beim Gespräch die Rolle der bestehenden historischen, kulturellen und religiösen Beziehungen zwischen den aserbaidschanischen und iranischen Völkern. Es wurde betont, dass die Präsidenten der beiden Länder sich in den letzten fünf Jahren zehnmal getroffen haben. Man bezeichnete es als Indikator für erfolgreiche Zusammenarbeit und wies auf die erfolgreiche Entwicklung der politischen Beziehungen hin.

Die Staatschefs diskutierten bei dem Treffen den armenisch-aserbaidschanischen Berg-Karabach-Konflikt. Präsident Ilham Aliyev informierte seinen iranischen Amtskollegen über die aggressive Politik Armeniens und den Verhandlungsprozess über die Beilegung des Konflikts. Darüber hinaus wurden Fragen der Zusammenarbeit im militärischen und militärtechnischen Bereichen und die Perspektiven in dieser Richtung besprochen. Die Seiten sprachen regionale Themen an und führten einen Meinungsaustausch zu den Themen der Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus. Es wurde hervorgehoben, dass die aserbaidschanisch-russisch-iranische trilaterale Zusammenarbeit ein großes Potenzial hat und dieses Format gute Ergebnisse für die Zusammenarbeit in sehr wichtigen Bereichen liefern kann.

Bei dem Treffen wurden zugleich Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit diskutiert. Es wurde betont, das der Handelsumsatz im vergangenen Jahr um 70 Prozent und in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 33 Prozent gestiegen ist. Die Seiten tauschten sich über Fragen der gegenseitigen Investitionen, der Zusammenarbeit auf den Gebieten Energie, Öl und Gas, Verkehr aus. Im Laufe des Gesprächs wurde auf die erfolgreiche Umsetzung des internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridors hingewiesen.