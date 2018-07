Treffen von Staatspräsident Ilham Aliyev und dem Präsidenten Sergio Mattarella im erweiterten Format VIDEO

Baku, 18. Juli, AZERTAC

Der offizielle Besuch des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella in Aserbaidschan läuft nun weiter. Zuerst fand ein Vier-Augen-Gespräch zwischen den aserbaidschanischen und italienischen Präsidenten Ilham Aliyev und Sergio Mattarella statt, wie AZERTAC berichtete. Dann sind die Präsidenten zu Gesprächen in erweitertem Format übergegangen. An den Verhandlungen nahmen ebenfalls Delegationen der beiden Länder teil.