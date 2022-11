Treffen zwischen Präsident Ilham Aliyev und Regierungschef Russlands in erweitertem Format VIDEO

Baku, 18. November, AZERTAC

Am Freitag, dem 18. November findet ein Treffen zwischen dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und dem zu einem Besuch in Aserbaidschan weilenden Regierungschef der Russischen Föderation, Michail Mischustin, in einem erweitertem Format statt, wie die amtliche Nachrichtenagentur AZERTAC berichtete.