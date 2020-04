Trump spricht von bis zu 240.000 Toten durch Coronavirus in USA

Washington, 9. April, AZERTAC

US-Präsident Donald Trump hat die Amerikaner wegen der Corona-Epidemie auf dramatische Opferzahlen in der nächsten Zeit vorbereitet. "Die nächsten zwei oder drei Wochen werden zu den schwierigsten gehören, die wir in diesem Land jemals hatten", sagte Trump im Weißen Haus. "Wir werden Tausende Menschen verlieren." Das Weiße Haus befürchtet nach einer Prognose zwischen 100.000 und 240.000 Tote in den USA durch das Coronavirus – trotz Maßnahmen zur Eindämmung. Die Verbreitung der Coronavirus-Epidemie in den USA hat sich zuletzt dramatisch beschleunigt.